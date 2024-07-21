Боржеш: сказал Надалю, что это был не лучший его матч

51-я ракетка мира португальский теннисист Нуну Боржеш дал комментарий по поводу победы в финале грунтового турнира серии АТР-250 в Бостаде (Швеция). В матче за титул он со счётом 6:3, 6:2 обыграл 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля.

«Я и так нервничал. После того как Рафа произнёс свою речь, я нервничаю ещё больше. Впервые здесь. Я никогда не думал, что буду играть здесь на полном стадионе против Рафы на грунте. Это мечта, ставшая реальностью. Сейчас я витаю в облаках. Я где-то там.

Я хотел бы поздравить Рафу. Я сказал ему, что это был не лучший его матч. Но все люди любят смотреть на то, как он играет. Все следят за ним. Он вдохновляет очень многих. Особенно молодых игроков, которые на него равняются», — сказал Боржеш после матча.