Надаль обратился к семье после поражения в финале турнира в Бостаде

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль обратился к команде и семье после поражения в финале грунтового турнира серии АТР-250 в Бостаде (Швеция). В матче за титул он уступил 51-й ракетке мира португальскому теннисисту Нуну Боржешу со счётом 3:6, 2:6.

«Хочу обратиться к моей команде и семье… Я не могу найти слов, чтобы выразить свою благодарность вам. Последние несколько лет были непростыми. Даже в трудные моменты моя команда и семья были рядом со мной каждый день, помогая мне во всём. Огромное спасибо за то, что вы всё время были рядом», — сказал Надаль в послематчевом интервью.

Рафаэль Надаль, занимающий 261-ю строчку мирового рейтинга, сыграл в финале на турнире АТР впервые с июня 2022 года.