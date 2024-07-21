Сегодня, 21 июля, 28-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер в третий раз подряд выиграла финальный матч турнира WTA, став чемпионкой грунтового турнира WTA-250 в Будапеште (Венгрия). В матче за титул она в двух сетах обыграла 134-ю ракетку мира представительницу Беларуси Александру Саснович. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.
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Отметим, что Шнайдер установила редкое достижение: в сезоне-2024 у неё есть титулы на всех трёх покрытиях: хард (Хуахин), трава (Бад-Хомбург) и грунт (Будапешт). В 2023-м подобное достижение не покорилось ни одной теннисистке, а в 2022-м это сделала Каролин Гарсия.
Турнир в Будапеште с призовым фондом € 232 244 проходил с 15 по 21 июля. По итогам соревнований Шнайдер обновит личный рейтинговый рекорд, она станет 23-й ракеткой мира.
- 21 июля 2024
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