БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Шнайдер в третий раз подряд выиграла финальный матч турнира WTA

Шнайдер в третий раз подряд выиграла финальный матч турнира WTA
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 21 июля, 28-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер в третий раз подряд выиграла финальный матч турнира WTA, став чемпионкой грунтового турнира WTA-250 в Будапеште (Венгрия). В матче за титул она в двух сетах обыграла 134-ю ракетку мира представительницу Беларуси Александру Саснович. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.

Будапешт. Финал
21 июля 2024, воскресенье. 17:10 МСК
Диана Шнайдер
28
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Александра Саснович
134
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович

Отметим, что Шнайдер установила редкое достижение: в сезоне-2024 у неё есть титулы на всех трёх покрытиях: хард (Хуахин), трава (Бад-Хомбург) и грунт (Будапешт). В 2023-м подобное достижение не покорилось ни одной теннисистке, а в 2022-м это сделала Каролин Гарсия.

Турнир в Будапеште с призовым фондом € 232 244 проходил с 15 по 21 июля. По итогам соревнований Шнайдер обновит личный рейтинговый рекорд, она станет 23-й ракеткой мира.

Материалы по теме
Диана Шнайдер стала чемпионкой грунтового турнира WTA-250 в Будапеште
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android