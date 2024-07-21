Кузнецова высказалась о возможных отношениях Алькараса и Радукану

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова высказалась о возможных отношениях испанца Карлоса Алькараса и британской теннисистки Эммы Радукану.

«Карлос Алькарас на отдыхе набил новую татуировку — в честь победы на «Ролан Гаррос». Уимблдон уже был в прошлом году, повторять, видимо, не стал… Тем временем теннисные фанаты, умилённые парочкой Синнер-Калинская, мечтают о романе Карлоса и Эммы Радукану. Как думаете, хорошо будут смотреться?» — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

14 июля 21-летний Карлос Алькарас выиграл Уимблдон-2024. Для испанца это четвёртый титул турнира «Большого шлема» и 15-й в карьере ATP.