Авдеева и Лансере не сумели пробиться в финальную сетку турнира в Яссах

Российские теннисистки Софья Лансере и Юлия Авдеева не сумели пробиться в финальную сетку турнира в Яссах (Румыния).

Лансере в финале квалификации уступила Алёне Фалей (Беларусь) — 4:6, 2:6. Авдеева свою игру проводила с Селеной Яникижевич (Франция) — 6:4, 0:6, 2:6.

Напомним, вчера состоялась жеребьёвка финальной сетки турнира, в которой выступят пять теннисисток из России, включая Мирру Андрееву.

Первая сеяная Андреева начнёт соревнования матчем с немкой Номой Ноа-Акугуэ. Анна Блинкова встретится в первом круге с Ольгой Данилович из Сербии. Элина Аванесян сыграет с Лейре Ромеро Гормас (Испания). Что касается Марии Тимофеевой и Екатерины Макаровой, то их соперницами станут теннисистки, прошедшие квалификацию.