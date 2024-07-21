Зверев вступил в спор с Фисом из-за подачи француза с руки в финале турнира в Гамбурге

Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев остался недоволен подачей 28-й ракетки мира француза Артюра Фиса в третьем сете финала грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия). При счёте 5:5 (третий сет) французский теннисист выполнил подачу с руки, что разозлило Зверева.
Фото: Кадр из трансляции
Что именно сказал Зверев Фису, неизвестно. Отметим, что встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 6:7 (1) в пользу Артюра Фиса. Счёт в личных встречах между теннисистами стал 2-1 в пользу Зверева. Для Артюра Фиса это вторая победа на турнирах серии ATP.
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Напомним, в полуфинале французский теннисист оказался сильнее представителя Аргентины Себастьяна Баэса — 6:2, 6:2. Зверев же уверенно обыграл 49-ю ракетку мира испанца Педро Мартинеса-Портеро — 6:2, 6:4.
- 21 июля 2024
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