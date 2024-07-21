Зверев уступил Фису в финале турнира в Гамбурге
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Завершился финальный матч грунтового турнира среди мужчин, который проходил в Гамбурге (Германия). В нём немец Александр Зверев уступил представителю Франции Артюру Фису — 3:6, 6:3, 6:7 (1).
Гамбург (м). Финал
21 июля 2024, воскресенье. 16:10 МСК
4
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
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|3
|7 7
28
Артюр Фис
А. Фис
Продолжительность встречи составила 3 часа 34 минуты. За это время Зверев сделал восемь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 22. У Фиса ни одного эйса, две двойные ошибки и один брейк при четырёх брейк-пойнтах.
Счёт в личных встречах между теннисистами стал 2-1 в пользу Зверева.
Для Артюра Фиса это вторая победа на турнирах серии ATP.
Напомним, в полуфинале француз оказался сильнее представителя Аргентины Себастьяна Баэса — 6:2, 6:2. Зверев же уверенно обыграл 49-ю ракетку мира испанца Педро Мартинеса-Портеро — 6:2, 6:4.
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