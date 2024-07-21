Зверев обратился к Фису после поражения в финале турнира в Гамбурге

Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев обратился к французу Артюру Фису, с которым он встречался в финале турнира в Гамбурге — 3:6, 6:3, 6:7 (1).

«Артур, ты и твоя команда молодцы. Отличная неделя. Вы заслужили титул. Наслаждайтесь моментом», — сказал Зверев после матча.

Напомним, для Артюра Фиса это вторая победа на турнирах серии ATP. Счёт в личных встречах между теннисистами стал 2-1 в пользу Зверева.

Продолжительность финальной встречи составила 3 часа 34 минуты. В полуфинале француз оказался сильнее представителя Аргентины Себастьяна Баэса — 6:2, 6:2. Зверев же уверенно обыграл 49-ю ракетку мира испанца Педро Мартинеса-Портеро — 6:2, 6:4.