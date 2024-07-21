Фото: эмоциональное рукопожатие Зверева и Фиса у сетки после финала турнира в Гамбурге

Сегодня, 21 июля, состоялся финальный матч грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия). Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев уступил 28-й ракетке мира представителю Франции Артюру Фису. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 6:7 (1). Теннисисты эмоционально пожали друг другу руки после матча.

Фото: Кадр из трансляции

Отметим, что Зверев остался недоволен подачей 28-й ракетки мира француза Артюра Фиса в третьем сете финального матча. При счёте 5:5 (третий сет) французский теннисист выполнил подачу с руки, что разозлило Зверева. Что именно сказал Зверев Фису, неизвестно.

Счёт в личных встречах между теннисистами стал 2-1 в пользу Зверева. Для Артюра Фиса это вторая победа на турнирах серии ATP.