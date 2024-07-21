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Фис прокомментировал победу над Зверевым в финале турнира в Гамбурге

Фис прокомментировал победу над Зверевым в финале турнира в Гамбурге
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Французский теннисист Артюр Фис дал комментарий по поводу своей победы в финале турнира в Гамбурге. Сегодня, 21 июля, Фис одержал победу в поединке с представителем Германии Александром Зверевым — 6:3, 3:6, 7:6 (1).

Гамбург (м). Финал
21 июля 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 6 1
6 		3 7 7
         
Артюр Фис
28
Франция
Артюр Фис
А. Фис

«Спасибо за поддержку на протяжении всего матча. Атмосфера была безумной. Большое спасибо всем, кто пришёл и смотрел финал.

Я знаю, что это был тяжёлый матч… долгий и напряжённый. Мы провели отличный матч. Поздравляю тебя и всю твою команду. Увидимся в следующем году», — сказал Фис после матча.

Напомним, для Артюра Фиса это вторая победа на турнирах серии ATP. Счёт в личных встречах между теннисистами стал 2-1 в пользу Зверева.

Продолжительность финальной встречи составила 3 часа 34 минуты. В полуфинале француз оказался сильнее представителя Аргентины Себастьяна Баэса — 6:2, 6:2. Зверев же уверенно обыграл 49-ю ракетку мира испанца Педро Мартинеса-Портеро — 6:2, 6:4.

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