Фис прокомментировал победу над Зверевым в финале турнира в Гамбурге

Французский теннисист Артюр Фис дал комментарий по поводу своей победы в финале турнира в Гамбурге. Сегодня, 21 июля, Фис одержал победу в поединке с представителем Германии Александром Зверевым — 6:3, 3:6, 7:6 (1).
|1
|2
|3
|
|6
|6 1
|
|3
|7 7
«Спасибо за поддержку на протяжении всего матча. Атмосфера была безумной. Большое спасибо всем, кто пришёл и смотрел финал.
Я знаю, что это был тяжёлый матч… долгий и напряжённый. Мы провели отличный матч. Поздравляю тебя и всю твою команду. Увидимся в следующем году», — сказал Фис после матча.
Напомним, для Артюра Фиса это вторая победа на турнирах серии ATP. Счёт в личных встречах между теннисистами стал 2-1 в пользу Зверева.
Продолжительность финальной встречи составила 3 часа 34 минуты. В полуфинале француз оказался сильнее представителя Аргентины Себастьяна Баэса — 6:2, 6:2. Зверев же уверенно обыграл 49-ю ракетку мира испанца Педро Мартинеса-Портеро — 6:2, 6:4.
- 21 июля 2024
-
21:00
-
20:56
-
20:28
-
20:22
-
20:18
-
20:16
-
20:15
-
20:12
-
19:53
-
19:52
-
19:52
-
19:43
-
19:38
-
19:35
-
19:22
-
18:58
-
18:50
-
18:47
-
18:27
-
17:55
-
17:54
-
17:33
-
16:56
-
16:47
-
16:36
-
15:56
-
15:44
-
15:38
-
15:05
-
15:03
-
14:54
-
14:47
-
14:36
-
14:08
-
13:09