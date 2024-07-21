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Артюр Фис обратился к команде после победы в Гамбурге

Артюр Фис обратился к команде после победы в Гамбурге
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Французский теннисист Артюр Фис поблагодарил свою команду за работу после победы на турнире в Гамбурге (Германия).

Напомним, сегодня, 21 июля, Фис оказался сильнее немца Александра Зверева и завоевал второй титул на уровне турниров ATP.

Гамбург (м). Финал
21 июля 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 6 1
6 		3 7 7
         
Артюр Фис
28
Франция
Артюр Фис
А. Фис

«Спасибо моей команде. Мы проделали огромную работу с начала года и до сих пор. Этот титул для меня, но он и для вас», — сказал Фис после матча.

После этой игры счёт в личных встречах между теннисистами стал 2-1 в пользу Зверева. Продолжительность финальной встречи составила 3 часа 34 минуты. В полуфинале француз оказался сильнее представителя Аргентины Себастьяна Баэса — 6:2, 6:2. Зверев же уверенно обыграл 49-ю ракетку мира испанца Педро Мартинеса-Портеро — 6:2, 6:4.

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