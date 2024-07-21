Артюр Фис обратился к команде после победы в Гамбурге
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Французский теннисист Артюр Фис поблагодарил свою команду за работу после победы на турнире в Гамбурге (Германия).
Напомним, сегодня, 21 июля, Фис оказался сильнее немца Александра Зверева и завоевал второй титул на уровне турниров ATP.
Гамбург (м). Финал
21 июля 2024, воскресенье. 16:10 МСК
4
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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|6
|6 1
|
|3
|7 7
28
Артюр Фис
А. Фис
«Спасибо моей команде. Мы проделали огромную работу с начала года и до сих пор. Этот титул для меня, но он и для вас», — сказал Фис после матча.
После этой игры счёт в личных встречах между теннисистами стал 2-1 в пользу Зверева. Продолжительность финальной встречи составила 3 часа 34 минуты. В полуфинале француз оказался сильнее представителя Аргентины Себастьяна Баэса — 6:2, 6:2. Зверев же уверенно обыграл 49-ю ракетку мира испанца Педро Мартинеса-Портеро — 6:2, 6:4.
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