Артюр Фис обратился к команде после победы в Гамбурге

Французский теннисист Артюр Фис поблагодарил свою команду за работу после победы на турнире в Гамбурге (Германия).

Напомним, сегодня, 21 июля, Фис оказался сильнее немца Александра Зверева и завоевал второй титул на уровне турниров ATP.

«Спасибо моей команде. Мы проделали огромную работу с начала года и до сих пор. Этот титул для меня, но он и для вас», — сказал Фис после матча.

После этой игры счёт в личных встречах между теннисистами стал 2-1 в пользу Зверева. Продолжительность финальной встречи составила 3 часа 34 минуты. В полуфинале француз оказался сильнее представителя Аргентины Себастьяна Баэса — 6:2, 6:2. Зверев же уверенно обыграл 49-ю ракетку мира испанца Педро Мартинеса-Портеро — 6:2, 6:4.