Зверев обрызгал Фиса шампанским во время награждения на турнире в Гамбурге

Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев обрызгал француза Артюра Фиса шампанским во время награждения на турнире в Гамбурге. Сегодня, 21 июля, состоялся финальный матч грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия), где Фис оказался сильнее Зверева — 6:3, 3:6, 7:6 (1).
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Фото: Кадры из трансляции
Отметим, что во время матча между игроками произошёл конфликт. Зверев остался недоволен подачей 28-й ракетки мира француза Артюра Фиса в третьем сете финального матча. При счёте 5:5 (третий сет) французский теннисист выполнил подачу с руки, что разозлило Зверева. Что именно сказал Зверев Фису, неизвестно.
Продолжительность финальной встречи составила 3 часа 34 минуты. Счёт в личных встречах между теннисистами стал 2-1 в пользу Зверева.
- 21 июля 2024
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