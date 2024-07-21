Видеообзор победы Шнайдер над Саснович в финале турнира WTA-250 в Будапеште

Сегодня, 21 июля, 28-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер в третий раз подряд выиграла финальный матч турнира WTA, став чемпионкой грунтового турнира WTA-250 в Будапеште (Венгрия). В матче за титул она в двух сетах обыграла 134-ю ракетку мира представительницу Беларуси Александру Саснович. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча между Шнайдер и Саснович в финале турнира в Будапеште.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

Напомним, турнир в Будапеште с призовым фондом € 232 244 проходил с 15 по 21 июля. По итогам соревнований Шнайдер обновит личный рейтинговый рекорд, она станет 23-й ракеткой мира.