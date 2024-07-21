«Понял, что сейчас будет битва насмерть». Фис — о ключевом моменте финала со Зверевым

Французский теннисист Артюр Фис высказался по поводу своей победы в финальном матче турнира в Гамбурге с Александром Зверевым (Германия) — 6:3, 3:6, 7:6 (1).

«Саша — великий чемпион, играющий в невероятный теннис. Вышел в финал Открытого чемпионата Франции. Я с самого начала знал, что это будет непросто. В первом сете у меня всё получалось. Мне немного повезло, но я играл отлично. Во втором сете он играл лучше меня и поднял свой уровень. Когда они закрыли крышу, я понял, что это будет битва насмерть. Я просто должен был бороться до последнего мяча. Я долго тренировался для таких моментов», — сказал Фис после матча.

Напомним, для Артюра Фиса это вторая победа на турнирах серии ATP. Счёт в личных встречах между теннисистами стал 2-1 в пользу Зверева.