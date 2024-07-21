Надаль опубликовал пост по итогам грунтового турнира в Бостаде

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль подвёл итоги грунтового турнира серии АТР-250 в Бостаде (Швеция). В матче за титул он уступил 51-й ракетке мира португальскому теннисисту Нуну Боржешу со счётом 3:6, 2:6.

«Поздравляю Нуну с его первым титулом ATP. Заслуженная победа и особенный момент для него. Здорово снова оказаться в финале. Был рад вернуться в Бостад. Огромное спасибо всем командам, организующим это замечательное мероприятие. Всем моим фанатам по всему миру спасибо за поддержку», — написал Надаль в социальной сети.

Отметим, что Рафаэль Надаль, занимающий 261-ю строчку мирового рейтинга, сыграл в финале на турнире АТР впервые с июня 2022 года.