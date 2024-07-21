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Надаль опубликовал пост по итогам грунтового турнира в Бостаде

Надаль опубликовал пост по итогам грунтового турнира в Бостаде
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль подвёл итоги грунтового турнира серии АТР-250 в Бостаде (Швеция). В матче за титул он уступил 51-й ракетке мира португальскому теннисисту Нуну Боржешу со счётом 3:6, 2:6.

Бостад. Финал
21 июля 2024, воскресенье. 15:10 МСК
Нуну Боржеш
51
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Рафаэль Надаль
261
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль

«Поздравляю Нуну с его первым титулом ATP. Заслуженная победа и особенный момент для него. Здорово снова оказаться в финале. Был рад вернуться в Бостад. Огромное спасибо всем командам, организующим это замечательное мероприятие. Всем моим фанатам по всему миру спасибо за поддержку», — написал Надаль в социальной сети.

Отметим, что Рафаэль Надаль, занимающий 261-ю строчку мирового рейтинга, сыграл в финале на турнире АТР впервые с июня 2022 года.

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