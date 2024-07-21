«Не было реальных соперниц». Ольховский высказался о победе Шнайдер на турнире в Будапеште

Победитель Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский высказался о победе 28-й ракетки мира российской теннисистки Дианы Шнайдер на грунтовом турнире категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия).

«Шнайдер хорошо играла весь турнир. Она изначально была фаворитом, не просто так она получила первый номер посева. Диана уверенно прошла весь турнир. Победа на любом турнире важна, но надо понимать, что здесь у Шнайдер не было реальных соперниц», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Напомним, в матче за титул турнира в Будапеште Шнайдер в двух сетах обыграла 134-ю ракетку мира представительницу Беларуси Александру Саснович. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.

По итогам соревнований Шнайдер обновит личный рейтинговый рекорд, она станет 23-й ракеткой мира.