Шнайдер стала самой молодой теннисисткой за 15 лет с тремя титулами на разных покрытиях

28-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер стала самой молодой теннисисткой за последние 15 лет, которая сумела одержать победы на трёх разных покрытиях за один сезон. Сегодня, 21 июля, Шнайдер в третий раз подряд выиграла финальный матч турнира WTA, став чемпионкой грунтового турнира WTA-250 в Будапеште (Венгрия). В матче за титул она в двух сетах обыграла 134-ю ракетку мира представительницу Беларуси Александру Саснович. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.

В 2024 году 20-летняя россиянка также победила на травяном турнире в Бад‑Хомбурге, а также на харде в Хуахине.

Турнир в Будапеште с призовым фондом € 232 244 проходил с 15 по 21 июля. По итогам соревнований Шнайдер обновит личный рейтинговый рекорд, она станет 23-й ракеткой мира.