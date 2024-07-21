Шнайдер стала самой молодой теннисисткой за 15 лет с тремя титулами на разных покрытиях
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28-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер стала самой молодой теннисисткой за последние 15 лет, которая сумела одержать победы на трёх разных покрытиях за один сезон. Сегодня, 21 июля, Шнайдер в третий раз подряд выиграла финальный матч турнира WTA, став чемпионкой грунтового турнира WTA-250 в Будапеште (Венгрия). В матче за титул она в двух сетах обыграла 134-ю ракетку мира представительницу Беларуси Александру Саснович. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.
Будапешт. Финал
21 июля 2024, воскресенье. 17:10 МСК
28
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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|4
134
Александра Саснович
А. Саснович
В 2024 году 20-летняя россиянка также победила на травяном турнире в Бад‑Хомбурге, а также на харде в Хуахине.
Турнир в Будапеште с призовым фондом € 232 244 проходил с 15 по 21 июля. По итогам соревнований Шнайдер обновит личный рейтинговый рекорд, она станет 23-й ракеткой мира.
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