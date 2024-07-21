194-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Тихонова уступила в первом круге турнира в Яссах (Румыния). 23-летняя спортсменка проиграла представительнице Румынии Елене-Габриэле Русе — 3:6, 7:5, 1:6.
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Продолжительность встречи составила 2 часа 2 минуты. За это время Тихонова не сделала ни одной подачи навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Русе два эйса при двух двойных ошибках и 7 брейков при 16 брейк-пойнтах.
Во втором круге румынка встретится с победительницей пары Жаклин Кристиан (Румыния) — Нурия Бранкаччо (Италия).
Ранее сегодня, 21 июля, 28-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер в третий раз подряд выиграла финальный матч турнира WTA, став чемпионкой грунтового турнира WTA-250 в Будапеште (Венгрия).
- 21 июля 2024
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