194-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Тихонова уступила в первом круге турнира в Яссах (Румыния). 23-летняя спортсменка проиграла представительнице Румынии Елене-Габриэле Русе — 3:6, 7:5, 1:6.

Продолжительность встречи составила 2 часа 2 минуты. За это время Тихонова не сделала ни одной подачи навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Русе два эйса при двух двойных ошибках и 7 брейков при 16 брейк-пойнтах.

Во втором круге румынка встретится с победительницей пары Жаклин Кристиан (Румыния) — Нурия Бранкаччо (Италия).

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