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«Далёк от прежнего уровня». Ольховский оценил игру Надаля в финале турнира в Бостаде

«Далёк от прежнего уровня». Ольховский оценил игру Надаля в финале турнира в Бостаде
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Победитель Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский оценил игру 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» испанского теннисиста Рафаэля Надаля в финале грунтового турнира серии АТР-250 в Бостаде (Швеция).

Бостад. Финал
21 июля 2024, воскресенье. 15:10 МСК
Нуну Боржеш
51
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Рафаэль Надаль
261
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль

«У Надаля пока мало наигранности. По скорости, подаче и другим компонентам игры он сейчас далёк от своего прежнего высочайшего уровня. Конечно, когда он выходит на корт, от него всегда ждут сильной игры, но пока он не готов её показывать. Выход в финал должен придать ему уверенности, но набрать форму будет непросто», — приводит слова Ольховского ТАСС.

В матче за титул грунтового турнира серии АТР-250 в Бостаде Надаль уступил 51-й ракетке мира португальскому теннисисту Нуну Боржешу со счётом 3:6, 2:6.

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