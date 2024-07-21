«Далёк от прежнего уровня». Ольховский оценил игру Надаля в финале турнира в Бостаде

Победитель Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский оценил игру 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» испанского теннисиста Рафаэля Надаля в финале грунтового турнира серии АТР-250 в Бостаде (Швеция).

«У Надаля пока мало наигранности. По скорости, подаче и другим компонентам игры он сейчас далёк от своего прежнего высочайшего уровня. Конечно, когда он выходит на корт, от него всегда ждут сильной игры, но пока он не готов её показывать. Выход в финал должен придать ему уверенности, но набрать форму будет непросто», — приводит слова Ольховского ТАСС.

В матче за титул грунтового турнира серии АТР-250 в Бостаде Надаль уступил 51-й ракетке мира португальскому теннисисту Нуну Боржешу со счётом 3:6, 2:6.