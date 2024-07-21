Андрей Рублёв высказался по поводу предстоящего турнира в Умаге

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился ожиданиями от предстоящего турнира в Умаге (Хорватия).

«В целом здесь хороший турнир. Сюда всегда классно приехать, здесь много развлечений, море. Я здесь уже выигрывал, но сюда просто здорово приезжать, а моя победа — это скорее бонус», — сказал Рублёв в интервью YouTube-каналу «БОЛЬШЕ!».

Будучи первым сеяным на турнире, первый круг россиянин пропустит и начнёт борьбу только со второго раунда. Там он сыграет с победителем матча между аргентинцем Камило Уго Карабельи и хорватом Лукой Микрутом.

Соревнования в Умаге пройдут с 21 по 27 июля. Действующим чемпионом турнира является австралиец Алексей Попырин. В 2023 году в финале он обыграл швейцарского теннисиста Стэна Вавринку со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4. Попырин начнёт защиту титула в матче против чеха Якуба Меншика.