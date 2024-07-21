Видеообзор победы Фиса над Зверевым в напряжённом финале турнира в Гамбурге

Сегодня, 21 июля, завершился финальный матч грунтового турнира среди мужчин, который проходил в Гамбурге (Германия). В нём четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев в трёх сетах уступил 28-й ракетке мира представителю Франции Артюру Фису. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 6:7 (1).
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«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча между Фисом и Зверевым в финале турнира в Гамбурге.
Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.
Отметим, что Зверев остался недоволен подачей 28-й ракетки мира француза Артюра Фиса в третьем сете финального матча. При счёте 5:5 (третий сет) французский теннисист выполнил подачу с руки, что разозлило Зверева. Что именно сказал Зверев Фису, неизвестно.
Счёт в личных встречах между теннисистами стал 2-1 в пользу Зверева. Для Артюра Фиса это вторая победа на турнирах серии ATP.
- 21 июля 2024
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