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Видеообзор победы Фиса над Зверевым в напряжённом финале турнира в Гамбурге

Видеообзор победы Фиса над Зверевым в напряжённом финале турнира в Гамбурге
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Сегодня, 21 июля, завершился финальный матч грунтового турнира среди мужчин, который проходил в Гамбурге (Германия). В нём четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев в трёх сетах уступил 28-й ракетке мира представителю Франции Артюру Фису. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 6:7 (1).

Гамбург (м). Финал
21 июля 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 6 1
6 		3 7 7
         
Артюр Фис
28
Франция
Артюр Фис
А. Фис

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча между Фисом и Зверевым в финале турнира в Гамбурге.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

Отметим, что Зверев остался недоволен подачей 28-й ракетки мира француза Артюра Фиса в третьем сете финального матча. При счёте 5:5 (третий сет) французский теннисист выполнил подачу с руки, что разозлило Зверева. Что именно сказал Зверев Фису, неизвестно.

Счёт в личных встречах между теннисистами стал 2-1 в пользу Зверева. Для Артюра Фиса это вторая победа на турнирах серии ATP.

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