Рублёв объяснил, почему в этом сезоне он часто проигрывает андердогам

Российский теннисист Андрей Рублёв объяснил свои частые поражения в этом сезоне в матчах с соперниками, которые стоят ниже в рейтинге.

«В первой половине таких матчей в этом сезоне я сам делал самоубийство из-за разных ситуаций, которые происходят в голове.

Просто тяжело, когда ты проигрываешь несколько матчей в первом круге. Уверенности нет. Ты вылетаешь с турнира, потом тренируешься две недели, ждёшь следующий матч. Непривычная ситуация. Обычно было наоборот — не было так много тренировочного времени. Обычно набираешь ритм от матча к матчу, а тут этого ритма нет. Выходишь играть против того, кого вроде как по рейтингу обязан обыгрывать, а ему терять нечего, он начинает попадать. Для него это хороший опыт. Ты это видишь и начинаешь ещё больше зажиматься и осторожничать. Играешь уже просто, чтобы не проиграть. А это путь в никуда. Поэтому надо просто выиграть один-два матча», — сказал Рублёв в интервью YouTube-каналу «БОЛЬШЕ!».