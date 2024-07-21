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Рублёв объяснил, почему в этом сезоне он часто проигрывает андердогам

Рублёв объяснил, почему в этом сезоне он часто проигрывает андердогам
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Российский теннисист Андрей Рублёв объяснил свои частые поражения в этом сезоне в матчах с соперниками, которые стоят ниже в рейтинге.

«В первой половине таких матчей в этом сезоне я сам делал самоубийство из-за разных ситуаций, которые происходят в голове.

Просто тяжело, когда ты проигрываешь несколько матчей в первом круге. Уверенности нет. Ты вылетаешь с турнира, потом тренируешься две недели, ждёшь следующий матч. Непривычная ситуация. Обычно было наоборот — не было так много тренировочного времени. Обычно набираешь ритм от матча к матчу, а тут этого ритма нет. Выходишь играть против того, кого вроде как по рейтингу обязан обыгрывать, а ему терять нечего, он начинает попадать. Для него это хороший опыт. Ты это видишь и начинаешь ещё больше зажиматься и осторожничать. Играешь уже просто, чтобы не проиграть. А это путь в никуда. Поэтому надо просто выиграть один-два матча», — сказал Рублёв в интервью YouTube-каналу «БОЛЬШЕ!».

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