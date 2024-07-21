БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Диана Шнайдер поделилась эмоциями после победы на турнире в Будапеште

Диана Шнайдер поделилась эмоциями после победы на турнире в Будапеште
Аудио-версия:
Комментарии

28-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер высказалась о победе в финале грунтового турнира WTA-250 в Будапеште (Венгрия). В матче за титул она в двух сетах обыграла 134-ю ракетку мира представительницу Беларуси Александру Саснович. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.

Будапешт. Финал
21 июля 2024, воскресенье. 17:10 МСК
Диана Шнайдер
28
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Александра Саснович
134
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович

«Это был отличный матч. Мне понравилась эта игра. Было несколько захватывающих розыгрышей, так что я надеюсь, что людям понравилось тоже. Всегда приятно побеждать в таких непростых матчах, когда мы доводим друг друга до предела. Я очень рада, что выиграла титул. У меня невероятный сезон», — приводит слова Шнайдер официальный сайт WTA.

Турнир в Будапеште с призовым фондом € 232 244 проходил с 15 по 21 июля. По итогам соревнований Шнайдер обновит личный рейтинговый рекорд, она станет 23-й ракеткой мира.

Материалы по теме
20-летняя Шнайдер выиграла третий финал подряд! И установила редкое достижение
20-летняя Шнайдер выиграла третий финал подряд! И установила редкое достижение
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android