Диана Шнайдер поделилась эмоциями после победы на турнире в Будапеште

28-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер высказалась о победе в финале грунтового турнира WTA-250 в Будапеште (Венгрия). В матче за титул она в двух сетах обыграла 134-ю ракетку мира представительницу Беларуси Александру Саснович. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.
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«Это был отличный матч. Мне понравилась эта игра. Было несколько захватывающих розыгрышей, так что я надеюсь, что людям понравилось тоже. Всегда приятно побеждать в таких непростых матчах, когда мы доводим друг друга до предела. Я очень рада, что выиграла титул. У меня невероятный сезон», — приводит слова Шнайдер официальный сайт WTA.
Турнир в Будапеште с призовым фондом € 232 244 проходил с 15 по 21 июля. По итогам соревнований Шнайдер обновит личный рейтинговый рекорд, она станет 23-й ракеткой мира.
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