Андрей Рублёв: я сумел «починить» голову благодаря Марату Сафину

Восьмая ракетка мира Андрей Рублёв рассказал, что решил свои психологические проблемы в прошлом году благодаря бывшему теннисисту Марату Сафину.

«Главное, над чем я работал в прошлом году в Барселоне — это работа над головой. Нужно было «починить» её. Потому что проблема была не в теннисе. Слава богу, починили. Как починили? Благодаря Марату Сафину. Как-то списались, и он помог. Ему отдельное большое спасибо», — сказал Рублёв в интервью YouTube-каналу «БОЛЬШЕ!».

Напомним, Рублёв примет участие на турнире в Умаге (Хорватия), который состоится с 21 по 27 июля. Россиянин начнёт выступление со второго круга.

Ранее Рублёв объяснил свои частые поражения в этом сезоне в матчах с соперниками, которые стоят ниже в рейтинге.