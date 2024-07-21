БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Экс-россиянин Шевченко вылетел из турнира в Умаге в первом круге

Экс-россиянин Шевченко вылетел из турнира в Умаге в первом круге
Аудио-версия:
Комментарии

56-я ракетка мира бывший российский теннисист Александр Шевченко, ныне представляющий Казахстан, уступил в первом круге турнира в Умаге (Хорватия). Соперником 23-летнего спортсмена был Фабиан Марожан из Венгрии. Счёт встречи — 4:6, 6:4, 6:7 (8).

Умаг. 1-й круг
21 июля 2024, воскресенье. 21:15 МСК
Александр Шевченко
Казахстан
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 6 8
6 		4 7 10
         
Фабиан Марожан
Венгрия
Фабиан Марожан
Ф. Марожан

Продолжительность встречи составила 2 часа 20 минут. На счету Шевченко три подачи навылет и пять двойных ошибок при 5 реализованных брейк-пойнтах из 12. У Марожана ни одного эйса, три двойных ошибки и 5 брейков при 13 брейк-пойнтах.

Во втором круге представитель Венгрии встретится с победителем пары Тьяго Монтейро (Бразилия) — Томаш Махач (Чехия).

Соревнования в Умаге пройдут с 21 по 27 июля. Действующим чемпионом турнира является австралиец Алексей Попырин. В 2023 году в финале он обыграл швейцарского теннисиста Стэна Вавринку со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4. Попырин начнёт защиту титула в матче против чеха Якуба Меншика.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android