Экс-россиянин Шевченко вылетел из турнира в Умаге в первом круге

56-я ракетка мира бывший российский теннисист Александр Шевченко, ныне представляющий Казахстан, уступил в первом круге турнира в Умаге (Хорватия). Соперником 23-летнего спортсмена был Фабиан Марожан из Венгрии. Счёт встречи — 4:6, 6:4, 6:7 (8).

Продолжительность встречи составила 2 часа 20 минут. На счету Шевченко три подачи навылет и пять двойных ошибок при 5 реализованных брейк-пойнтах из 12. У Марожана ни одного эйса, три двойных ошибки и 5 брейков при 13 брейк-пойнтах.

Во втором круге представитель Венгрии встретится с победителем пары Тьяго Монтейро (Бразилия) — Томаш Махач (Чехия).

Соревнования в Умаге пройдут с 21 по 27 июля. Действующим чемпионом турнира является австралиец Алексей Попырин. В 2023 году в финале он обыграл швейцарского теннисиста Стэна Вавринку со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4. Попырин начнёт защиту титула в матче против чеха Якуба Меншика.