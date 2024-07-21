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Джокович поделился кадрами подготовки к Олимпийским играм в Париже

Джокович поделился кадрами подготовки к Олимпийским играм в Париже
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович поделился кадрами подготовки к Олимпийским играм — 2024 в Париже.

«Готовимся к Олимпийским играм. Кто со мной?» — написал Джокович на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Джоковича

Фото: Из личного архива Джоковича

Ранее стало известно, что сербский спортсмен готовится к Играм на грунтовых кортах в Черногории. Несколько дней назад он провёл тренировку со 129-й ракеткой мира в парном разряде шведским теннисистом Филипом Бергеви. Швед поделился фотографией с Новаком.

Отметим, что серб завоевал одну олимпийскую медаль в карьере – бронзовую на Олимпиаде 2008 года. Олимпийский теннисный турнир в Париже состоится с 27 июля по 4 августа на грунтовых кортах «Ролан Гаррос».

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