Мирра Андреева начала турнир в Яссах с уверенной победы

31-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева стартовала на турнире в Яссах (Румыния) с победы в матче с представительницей Германии Номой Ноа-Акугуэ — 6:1, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 7 минут. За это время Андреева сделала один эйс и допустила две двойные ошибки, реализовав 7 брейк-пойнтов из 14. На счету Ноа-Акугуэ ни одной подачи навылет при пяти двойных ошибках и одном брейке из двух брейк-пойнтов.

Во втором круге Андреева встретится с Александрой Саснович (Беларусь), которая сегодня уступила в финальном матче турнира в Будапеште (Венгрии) другой россиянке — Диане Шнайдер.

Соревнования в Яссах пройдут на грунтовом покрытии с 21 по 26 июля. Призовой фонд турнира составил € 232 244.