Мирра Андреева начала турнир в Яссах с уверенной победы
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31-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева стартовала на турнире в Яссах (Румыния) с победы в матче с представительницей Германии Номой Ноа-Акугуэ — 6:1, 6:2.
Яссы. 1-й круг
21 июля 2024, воскресенье. 22:40 МСК
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Нома Ноа-Акугуэ
Н. Ноа-Акугуэ
Продолжительность встречи составила 1 час 7 минут. За это время Андреева сделала один эйс и допустила две двойные ошибки, реализовав 7 брейк-пойнтов из 14. На счету Ноа-Акугуэ ни одной подачи навылет при пяти двойных ошибках и одном брейке из двух брейк-пойнтов.
Во втором круге Андреева встретится с Александрой Саснович (Беларусь), которая сегодня уступила в финальном матче турнира в Будапеште (Венгрии) другой россиянке — Диане Шнайдер.
Соревнования в Яссах пройдут на грунтовом покрытии с 21 по 26 июля. Призовой фонд турнира составил € 232 244.
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