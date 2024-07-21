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Мирра Андреева начала турнир в Яссах с уверенной победы

Мирра Андреева начала турнир в Яссах с уверенной победы
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31-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева стартовала на турнире в Яссах (Румыния) с победы в матче с представительницей Германии Номой Ноа-Акугуэ — 6:1, 6:2.

Яссы. 1-й круг
21 июля 2024, воскресенье. 22:40 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Нома Ноа-Акугуэ
Германия
Нома Ноа-Акугуэ
Н. Ноа-Акугуэ

Продолжительность встречи составила 1 час 7 минут. За это время Андреева сделала один эйс и допустила две двойные ошибки, реализовав 7 брейк-пойнтов из 14. На счету Ноа-Акугуэ ни одной подачи навылет при пяти двойных ошибках и одном брейке из двух брейк-пойнтов.

Во втором круге Андреева встретится с Александрой Саснович (Беларусь), которая сегодня уступила в финальном матче турнира в Будапеште (Венгрии) другой россиянке — Диане Шнайдер.

Соревнования в Яссах пройдут на грунтовом покрытии с 21 по 26 июля. Призовой фонд турнира составил € 232 244.

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