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Маркос Гирон впервые стал победителем турнира ATP

Маркос Гирон впервые стал победителем турнира ATP
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В Ньюпорте (США) завершился мужской турнир на травяном покрытии. Его победителем стал американец Маркос Гирон, который в финальной встрече обыграл соотечественника Алекса Михельсена — 6:7 (4), 6:3, 7:5.

Ньюпорт. Финал
21 июля 2024, воскресенье. 21:40 МСК
Алекс Михельсен
61
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		3 5
6 4 		6 7
         
Маркос Гирон
46
США
Маркос Гирон
М. Гирон

Продолжительность встречи составила 2 часа 39 минут. За это время Гирон сделал 13 подач навылет и допустил две двойные ошибки, реализовав 3 брейк-пойнта из 10. У Михельсена ни одного эйса, две двойные ошибки и один брейк при девяти брейк-пойнтах.

Для Гирона это первая победа на турнире серии ATP.

Напомним, в прошлогоднем финале Михельсен проиграл французскому теннисисту Адриану Маннарино.

Турнир в Ньюпорте проходил с 15 по 21 июля. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составил $ 661 тыс.

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