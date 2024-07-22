Маркос Гирон впервые стал победителем турнира ATP
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В Ньюпорте (США) завершился мужской турнир на травяном покрытии. Его победителем стал американец Маркос Гирон, который в финальной встрече обыграл соотечественника Алекса Михельсена — 6:7 (4), 6:3, 7:5.
Ньюпорт. Финал
21 июля 2024, воскресенье. 21:40 МСК
61
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Окончен
1 : 2
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Маркос Гирон
М. Гирон
Продолжительность встречи составила 2 часа 39 минут. За это время Гирон сделал 13 подач навылет и допустил две двойные ошибки, реализовав 3 брейк-пойнта из 10. У Михельсена ни одного эйса, две двойные ошибки и один брейк при девяти брейк-пойнтах.
Для Гирона это первая победа на турнире серии ATP.
Напомним, в прошлогоднем финале Михельсен проиграл французскому теннисисту Адриану Маннарино.
Турнир в Ньюпорте проходил с 15 по 21 июля. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составил $ 661 тыс.
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