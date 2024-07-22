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Анна Блинкова уступила Ольге Данилович в первом круге турнира в Яссах

Анна Блинкова уступила Ольге Данилович в первом круге турнира в Яссах
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25-летняя российская теннисистка Анна Блинкова завершила выступление на турнире в Яссах (Румыния). В первом круге соревнований она уступила представительнице Сербии Ольге Данилович — 2:6, 7:5, 1:6.

Яссы. 1-й круг
21 июля 2024, воскресенье. 21:30 МСК
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		7 1
6 		5 6
         
Ольга Данилович
Сербия
Ольга Данилович
О. Данилович

Встреча продолжалась 2 часа 45 минут. Россиянка выполнила два эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 18. На счету Данилович один эйс при шести двойных ошибках и 8 успешных брейк-пойнтов из 18.

В следующем круге Данилович встретится с победительницей пары Алёна Фалей (Беларусь) — Анка-Алексия Тодони (Румыния).

Соревнования в Яссах пройдут на грунтовом покрытии с 21 по 26 июля. Призовой фонд турнира составил € 232 244.

Ранее свою первую победу на турнире одержала россиянка Мирра Андреева.

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