Циньвэнь обыграла Мухову в финале грунтового турнира в Палермо

Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь стала чемпионкой грунтового турнира категории WTA-250 в Палермо (Италия). В матче за титул она в трёх сетах обыграла Каролину Мухову из Чехии. Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:2 в пользу китаянки.

Встреча продлилась 2 часа 49 минут. В её рамках Циньвэнь шесть раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 18. На счету Каролины Муховой два эйса, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

В полуфинале Мухова в двух сетах разгромила 142-ю ракетку мира из Румынии Ирину Бегу. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:1 в пользу Муховой. Чжэн Циньвэнь в полуфинале обыграла в двух сетах 58-ю ракетку мира из Франции Диан Парри. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:4 в пользу китаянки.

Отметим, что призовой фонд грунтового турнира категории WTA-250 в Палермо составляет € 232 244.