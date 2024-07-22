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Шнайдер опубликовала трогательный пост после победы на турнире в Будапеште

Шнайдер опубликовала трогательный пост после победы на турнире в Будапеште
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28-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер подвела итоги грунтового турнира WTA-250 в Будапеште (Венгрия) на своей странице в социальных сетях. В финальном матче соревнований она в двух сетах обыграла 134-ю ракетку мира представительницу Беларуси Александру Саснович. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.

Фото: Соцсети Шнайдер

«Несколько невероятных воспоминаний после турнира в Венгрии, где я выиграла третий титул в 2024 году. Со всеми специалистами корта. Спасибо каждому за поддержку и веру в меня. Дальше Олимпиада», — написала Шнайдер в социальных сетях.

Турнир в Будапеште с призовым фондом € 232 244 проходил с 15 по 21 июля. По итогам соревнований Шнайдер обновит личный рейтинговый рекорд, она станет 23-й ракеткой мира.

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