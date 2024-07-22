«Особенное место для меня». Циньвэнь — о защищённом титуле в Палермо

Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь поделилась эмоциями после победы в финале грунтового турнира категории WTA-250 в Палермо (Италия). В матче за титул она в трёх сетах обыграла Каролину Мухову из Чехии. Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:2 в пользу китаянки.

«Я очень рада вернуться сюда, в Палермо. Для меня это особенное место. Это мой третий год здесь и второй титул. Ничто не может описать мои чувства. Поздравляю Каролину с финалом. Спасибо турниру за предоставленную нам возможность. Спасибо фанатам. Мне нравится атмосфера. Я не знаю, приму ли участие на этом турнире в следующем году. Надеюсь, что да. Это действительно особенное место для меня. Спасибо моей команде. Каждый из вас очень важен для меня. Мои достижения — заслуга всей команды», — сказала Циньвэнь в интервью на корте.

Отметим, что призовой фонд грунтового турнира категории WTA-250 в Палермо составляет € 232 244.