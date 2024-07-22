«Особенное место для меня». Циньвэнь — о защищённом титуле в Палермо

Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь поделилась эмоциями после победы в финале грунтового турнира категории WTA-250 в Палермо (Италия). В матче за титул она в трёх сетах обыграла Каролину Мухову из Чехии. Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:2 в пользу китаянки.
|1
|2
|3
|
|4
|6
|
|6
|2
«Я очень рада вернуться сюда, в Палермо. Для меня это особенное место. Это мой третий год здесь и второй титул. Ничто не может описать мои чувства. Поздравляю Каролину с финалом. Спасибо турниру за предоставленную нам возможность. Спасибо фанатам. Мне нравится атмосфера. Я не знаю, приму ли участие на этом турнире в следующем году. Надеюсь, что да. Это действительно особенное место для меня. Спасибо моей команде. Каждый из вас очень важен для меня. Мои достижения — заслуга всей команды», — сказала Циньвэнь в интервью на корте.
Отметим, что призовой фонд грунтового турнира категории WTA-250 в Палермо составляет € 232 244.
- 22 июля 2024
-
00:55
-
00:41
-
00:31
-
00:20
-
00:19
- 21 июля 2024
-
23:48
-
23:47
-
23:40
-
23:28
-
23:27
-
23:17
-
22:57
-
22:53
-
22:37
-
22:25
-
22:06
-
21:54
-
21:36
-
21:20
-
21:00
-
20:56
-
20:28
-
20:22
-
20:18
-
20:16
-
20:15
-
20:12
-
19:53
-
19:52
-
19:52
-
19:43
-
19:38
-
19:35
-
19:22
-
18:58