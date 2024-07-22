Испанец Рафаэль Надаль высказался о предстоящем участии на Олимпиаде в Париже, где он сыграет в парном разряде с Карлосом Алькарасом.

«Я очень рад быть частью команды олимпийских спортсменов и представлять Испанию. Это самое важное событие в спорте, я надеюсь, что смогу найти необходимую энергию и провести хорошие тренировки. Мне нужно хорошо проанализировать то, что произошло на этой неделе, и усердно работать. Я убежден, что Карлос Алькарас будет на отличном уровне, потому что мы будем тренироваться вместе на этой неделе», — приводит слова Надаля Punto de Break.

Теннисные соревнования на Олимпийских играх в Париже (Франция) пройдут с 27 июля по 4 августа.

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