Андрей Рублев узнал соперника по второму кругу турнира в Умаге

Российский теннисист Андрей Рублёв узнал соперника по второму раунду турнира в Умаге. Аргентинский теннисист Уго Карабелли победил хорвата Луку Микрута в матче первого круга турнира в Умаге (ATP-250).
Таким образом, именно Карабелли сразиться с Рублёвым во втором круге турнира в Хорватии. Игра состоится 24 июля и начнётся в 11:00 мск.
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Будучи первым сеяным на турнире, первый круг россиянин пропустил и начнёт борьбу только со второго раунда.
Соревнования в Умаге пройдут с 21 по 27 июля. Действующим чемпионом турнира является австралиец Алексей Попырин. В 2023 году в финале он обыграл швейцарского теннисиста Стэна Вавринку со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4. Попырин начнёт защиту титула в матче против чеха Якуба Меншика.
Зверев делает причёску Рублёву перед тренировкой
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