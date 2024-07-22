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Андрей Рублев узнал соперника по второму кругу турнира в Умаге

Андрей Рублев узнал соперника по второму кругу турнира в Умаге
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Российский теннисист Андрей Рублёв узнал соперника по второму раунду турнира в Умаге. Аргентинский теннисист Уго Карабелли победил хорвата Луку Микрута в матче первого круга турнира в Умаге (ATP-250).

Таким образом, именно Карабелли сразиться с Рублёвым во втором круге турнира в Хорватии. Игра состоится 24 июля и начнётся в 11:00 мск.

Умаг. 2-й круг
24 июля 2024, среда. 11:00 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Камило Уго Карабельи
Аргентина
Камило Уго Карабельи
К. Уго Карабельи

Будучи первым сеяным на турнире, первый круг россиянин пропустил и начнёт борьбу только со второго раунда.

Соревнования в Умаге пройдут с 21 по 27 июля. Действующим чемпионом турнира является австралиец Алексей Попырин. В 2023 году в финале он обыграл швейцарского теннисиста Стэна Вавринку со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4. Попырин начнёт защиту титула в матче против чеха Якуба Меншика.

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