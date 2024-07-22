Рублёв и Хачанов опустились на одну строчку в обновлённом рейтинге ATP

Пресс-служба (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг в мужском одиночном разряде.
Лучшим российским теннисистом по-прежнему остаётся Даниил Медведев, который идёт на 5-й строчке. Андрей Рублёв и Карен Хачанов опустились на одну строчку: Андрей стал 9-м, а Карен — 22-м.
Лидером является итальянец Янник Синнер. Вторым строчку занимает серб Новак Джокович, третьим идёт испанец Карлос Алькарас.
Обновлённый рейтинг АТР от 22 июля:
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 9570.
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8460.
3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 8130.
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 7295.
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 6525.
6 (6). Алекс де Минаур (Австралия) — 4185.
7 (7). Хуберт Хуркач (Польша) — 4105.
8 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 3925.
9 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 3830.
10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3770.
22 (21). Карен Хачанов (Россия) — 1830…
62 (60). Павел Котов (Россия) — 814…
67 (67). Роман Сафиуллин (Россия) — 785…
107 (109). Аслан Карацев (Россия) — 580.