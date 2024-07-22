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Циньвэнь сравнила игры с Муховой и Паолини в финалах турнира в Палермо

Циньвэнь сравнила игры с Муховой и Паолини в финалах турнира в Палермо
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Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь сравнила два финала грунтового турнира категории WTA-250 в Палермо (Италия) в 2023 году с итальянской теннисисткой Ясмин Паолини и в 2024 году с чешской теннисисткой Каролиной Муховой.

«Да, на самом деле это немного похоже на переживание прошлого года, когда я играла с Паолини. Ясмин — действительно превосходный игрок, который действительно сделал много улучшений, но Мухова также была действительно трудным соперником. Так что это было непросто», — сказала Циньвэнь на пресс-конференции.

Напомним, в матче за титул Циньвэнь в трёх сетах обыграла Каролину Мухову. Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:2 в пользу китаянки. В прошлогоднем финале Чжэн Циньвэнь обыграла Ясмин Паолини со счётом 6:4, 1:6, 6:1.

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