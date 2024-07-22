Медведев лидирует в рейтинге «Чемпионата» на звание лучшего теннисиста России III квартала

«Чемпионат» подводит промежуточные итоги в нашем новом рейтинге на звание лучшего теннисиста России. В уже сыгранных турнирах третьего квартала 2024 года в лидеры выбрался полуфиналист Уимблдона Даниил Медведев, обыгравший по ходу турнира нескольких топовых соперников. Победитель второго квартала Андрей Рублёв опустился на второе место, а замкнул тройку дебютант Олимпиады Роман Сафиуллин.

Лучший теннисист III квартала. Лидеры на 22 июля:

1. Медведев – 17 баллов.

2. Рублёв – 10.

3. Сафиуллин – 9.

4. Хачанов – 8.

5. Котов – 4.

— Карацев – 0.

У теннисистов ещё будет возможность изменить ситуацию на Олимпиаде в Париже и серии хардовых турниров в Америке. Итоги III квартала будут подведены на старте US Open.