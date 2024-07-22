БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев лидирует в рейтинге «Чемпионата» на звание лучшего теннисиста России III квартала

Медведев лидирует в рейтинге «Чемпионата» на звание лучшего теннисиста России III квартала
Аудио-версия:
Комментарии

«Чемпионат» подводит промежуточные итоги в нашем новом рейтинге на звание лучшего теннисиста России. В уже сыгранных турнирах третьего квартала 2024 года в лидеры выбрался полуфиналист Уимблдона Даниил Медведев, обыгравший по ходу турнира нескольких топовых соперников. Победитель второго квартала Андрей Рублёв опустился на второе место, а замкнул тройку дебютант Олимпиады Роман Сафиуллин.

Лучший теннисист III квартала. Лидеры на 22 июля:

1. Медведев – 17 баллов.
2. Рублёв – 10.
3. Сафиуллин – 9.
4. Хачанов – 8.
5. Котов – 4.
— Карацев – 0.

У теннисистов ещё будет возможность изменить ситуацию на Олимпиаде в Париже и серии хардовых турниров в Америке. Итоги III квартала будут подведены на старте US Open.

Материалы по теме
Лучший теннисист России — Андрей Рублёв! Рейтинг «Чемпионата»: второй квартал 2024 года
Лучший теннисист России — Андрей Рублёв! Рейтинг «Чемпионата»: второй квартал 2024 года
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android