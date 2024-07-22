Калинская, Шнайдер и Касаткина — в тройке лидеров в борьбе за звание лучшей теннисистки

«Чемпионат» подводит промежуточные итоги в нашем новом рейтинге на звание лучшей теннисистки России. В уже сыгранных турнирах третьего квартала 2024 года образовалась тройка лидеров – Анна Калинская, Диана Шнайдер и Дарья Касаткина. Отметим, что не сказала ещё своего слова победительница второго квартала Мирра Андреева.
Лучшая теннисистка России III квартала. Лидеры на 22 июля:
1. Калинская – 34 балла.
2. Шнайдер – 28
3. Касаткина – 27
4. Самсонова – 15
5. Александрова – 12
6. В. Кудерметова – 11
7. Потапова – 9
8. М. Андреева – 7*
9. Павлюченкова – 7
10. Блинкова – 7
* При равенстве баллов выше располагается теннисистка, занимающая в рейтинге WTA более высокое место.
У теннисисток ещё будет возможность изменить ситуацию на Олимпиаде в Париже и серии хардовых турниров в Америке. Итоги III квартала будут подведены на старте US Open.