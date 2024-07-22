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Элина Аванесян вышла во второй круг турнира в Яссах

Элина Аванесян вышла во второй круг турнира в Яссах
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75-я ракетка мира российская теннисистка Элина Аванесян вышла во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Яссах (Румыния). В первом круге она обыграла 173-ю ракетку мира испанскую теннисистку Лейре Ромеро Гормас со счётом 6:1, 6:2.

Яссы. 1-й круг
22 июля 2024, понедельник. 11:10 МСК
Элина Аванесян
75
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Лейре Ромеро Гормас
173
Испания
Лейре Ромеро Гормас
Л. Ромеро Гормас

Встреча продолжалась 1 час 15 минут. В её рамках Аванесян один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Ромеро Гормас ни одного эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

В следующем круге Аванесян встретится с победительницей матча Нурия Парризас-Диас (Испания) — Петра Мартич (Хорватия).

Соревнования в Яссах пройдут на грунтовом покрытии с 21 по 26 июля. Призовой фонд турнира составил € 232 244.

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