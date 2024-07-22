Макарова уступила Вальтерт в первом круге туринра в Яссах

248-я ракетка мира швейцарская теннисистка Симона Вальтерт в первом круге обыграла 183-ю ракетку мира российскую теннисистку Екатерину Макарову в первом круге грунтового турнира категории WTA-250 в Яссах (Румыния). Матч завершился со счётом 6:2, 6:2 в пользу Вальтерт.

Встреча продолжалась 1 час 19 минут. В её рамках Макарова ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Вальтерет один эйс, ни одной двойной ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти заработанных.

В следующем круге Симона Вальтерт встретится со 115-й ракеткой мира французской теннисисткой Хлоэ Паке. Соревнования в Яссах проходят на грунтовом покрытии с 21 по 26 июля. Призовой фонд турнира составил € 232 244.