Макарова уступила Вальтерт в первом круге туринра в Яссах

248-я ракетка мира швейцарская теннисистка Симона Вальтерт в первом круге обыграла 183-ю ракетку мира российскую теннисистку Екатерину Макарову в первом круге грунтового турнира категории WTA-250 в Яссах (Румыния). Матч завершился со счётом 6:2, 6:2 в пользу Вальтерт.
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Встреча продолжалась 1 час 19 минут. В её рамках Макарова ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Вальтерет один эйс, ни одной двойной ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти заработанных.
В следующем круге Симона Вальтерт встретится со 115-й ракеткой мира французской теннисисткой Хлоэ Паке. Соревнования в Яссах проходят на грунтовом покрытии с 21 по 26 июля. Призовой фонд турнира составил € 232 244.
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