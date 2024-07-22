Стало известно, когда Алькарас и Надаль начнут тренировки перед Олимпиадой — 2024 в Париже

Испанские теннисисты Карлос Алкьарас и Рафаэль Надаль начнут тренировки перед Олимпиадой — 2024 в Париже в середине этой недели на кортах «Ролан Гаррос». Об этом сообщает Marca.

Надаль должен приступить к тренировкам в эту среду, в тот день, когда в Париж прибудет и последний член олимпийской сборной Марк Гранольерс, который будет тренироваться под руководством Давида Феррера.

Ранее Рафаэль Надаль высказался о предстоящем участии в Олимпиаде в Париже, где он сыграет в парном разряде с Карлосом Алькарасом.

Теннисные соревнования на Олимпийских играх в Париже (Франция) пройдут с 27 июля по 4 августа. В олимпийском турнире примет участие одна российская пара – Даниил Медведев и Роман Сафиуллин. Они выступят как нейтральные атлеты.