Мария Тимофеева не смогла выйти во второй круг турнира в Яссах, проиграв Леа Бошкович

103-я ракетка мира российская теннисистка Мария Тимофеева в первом круге грунтового турнира категории WTA-250 в Яссах (Румыния) проиграла 182-й ракетке мира хорватской теннисистке Леа Бошкович со счётом 5:7, 1:6.

Встреча продолжалась 1 час 47 минут. В её рамках Бошкович ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Тимофеевой ни одного эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

В следующем круге Бошкович встретится с победительницей матча Варвара Лепченко (США) — Мартина Тревизан (Италия).

Соревнования в Яссах проходят на грунтовом покрытии с 21 по 26 июля. Призовой фонд турнира составил € 232 244.