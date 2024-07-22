Мария Тимофеева не смогла выйти во второй круг турнира в Яссах, проиграв Леа Бошкович
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103-я ракетка мира российская теннисистка Мария Тимофеева в первом круге грунтового турнира категории WTA-250 в Яссах (Румыния) проиграла 182-й ракетке мира хорватской теннисистке Леа Бошкович со счётом 5:7, 1:6.
Яссы. 1-й круг
22 июля 2024, понедельник. 14:20 МСК
182
Леа Бошкович
Л. Бошкович
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
103
Мария Тимофеева
М. Тимофеева
Встреча продолжалась 1 час 47 минут. В её рамках Бошкович ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Тимофеевой ни одного эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.
В следующем круге Бошкович встретится с победительницей матча Варвара Лепченко (США) — Мартина Тревизан (Италия).
Соревнования в Яссах проходят на грунтовом покрытии с 21 по 26 июля. Призовой фонд турнира составил € 232 244.
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