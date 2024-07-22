Паула Бадоса высказалась о критике в сторону её отношений с Циципасом

Испанская теннисистка Паула Бадоса высказалась о критике в сторону её отношений с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом.

«С критикой всегда нелегко справиться, хотя иногда она даже заставляет нас смеяться, потому что люди не осознают, что мы два человека, разделяющие одну и ту же страсть. Иногда мы тренируемся не только по отдельности, но и вместе, так что короче тренируемся столько же или больше, чем кто-либо другой.Могла бы лучше понять эту критику отвлечения внимания, если бы она исходила от человека из другого мира, но, будучи двумя спортсменами с очень четкой целью, я думаю, что люди даже не знают, о чем они судят.

Лично меня больше всего беспокоит, когда люди говорят о реалиях других людей. Могу понять критику в адрес моей профессиональной стороны, моего тенниса, проигрыша или победы, но связывать это с чем-то личным мне кажется неуважительным», — приводит слова Бадосы La Vanguardia.

Напомним, в начале мая Бадоса в своих социальных сетях сообщила, что они больше не вместе, однако уже спустя пару недель их вновь увидели друг с другом. Позже они рассказали о воссоединении, договорившись, что по-новому подойдут к выстраиванию взаимоотношений.