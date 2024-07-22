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Хольгер Руне снялся с турнира в Умаге из-за травмы запястья

Хольгер Руне снялся с турнира в Умаге из-за травмы запястья
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16-я ракетка мира датчанин Хольгер Руне снялся с грунтового турнира серии АТР-250 в Умаге (Хорватия) из-за травмы запястья. Об этом теннисист сообщил в социальных сетях.

«К сожалению, первые обследования запястья не показали ничего хорошего. Из-за этого я не смогу сыграть в Умаге на этой неделе. Рад, что у меня была возможность встретиться здесь с фанатами. Надеюсь, что смогу вернуться сюда и сыграть для вас.

Завтра проведу ещё несколько обследований, и посмотрим, будут ли выводы у всех одинаковыми. Спасибо за вашу поддержку. И спасибо турниру за то, что сделали всё возможное, чтобы мне помочь», – написал Руне.

Турнир в Умаге проходит с 21 по 27 июля с призовым фондом € 579 тыс. Там играет российский теннисист Андрей Рублёв.

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