БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хуберт Хуркач не примет участия в Олимпийских играх из-за травмы колена

Хуберт Хуркач не примет участия в Олимпийских играх из-за травмы колена
Аудио-версия:
Комментарии

Польский теннисист Хуберт Хуркач сообщил, что не выступит на Олимпиаде в Париже.

«Привет. Я хочу сказать спасибо за все ваши сообщения, за вашу поддержку, которую я ощущаю. Это очень многое для меня значит. Моя реабилитация проходит хорошо, и я уже добился определённого прогресса. Однако я и моя команда приняли решение сняться с Олимпийских игр в Париже. Это было очень сложное решение, потому я всегда мечтал выступать за Польшу на Играх и выиграть медаль для страны. Но, к сожалению, моё здоровье не позволяет сделать это. Конечно, я сам буду смотреть Олимпиаду и болеть за Польшу. Желаю нашей стране выиграть как можно больше медалей. Спасибо всем ещё раз», — сказал Хуркач в видео в своих социальных сетях.

Напомним, Хуркач получил травму на Уимблдоне в матче с 34-й ракеткой мира французским теннисистом Артюром Фисом. При счёте 6:7 (2:7), 4:6, 6:2, 6:6 (8:7) теннисист из-за повреждения попросил медицинский тайм-аут. Хуберту оказывали помощь прямо на корте, так как он не мог дойти до своей скамейки.

Неделю назад поляк перенёс небольшую операцию на колене.

Материалы по теме
«Завоевать медаль для страны». Хуркач перенёс операцию на колене и думает об Олимпиаде
«Потребуется некоторое время, чтобы восстановиться». Хуркач — о травме на Уимблдоне-2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android