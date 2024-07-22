Хуберт Хуркач не примет участия в Олимпийских играх из-за травмы колена

Польский теннисист Хуберт Хуркач сообщил, что не выступит на Олимпиаде в Париже.

«Привет. Я хочу сказать спасибо за все ваши сообщения, за вашу поддержку, которую я ощущаю. Это очень многое для меня значит. Моя реабилитация проходит хорошо, и я уже добился определённого прогресса. Однако я и моя команда приняли решение сняться с Олимпийских игр в Париже. Это было очень сложное решение, потому я всегда мечтал выступать за Польшу на Играх и выиграть медаль для страны. Но, к сожалению, моё здоровье не позволяет сделать это. Конечно, я сам буду смотреть Олимпиаду и болеть за Польшу. Желаю нашей стране выиграть как можно больше медалей. Спасибо всем ещё раз», — сказал Хуркач в видео в своих социальных сетях.

Напомним, Хуркач получил травму на Уимблдоне в матче с 34-й ракеткой мира французским теннисистом Артюром Фисом. При счёте 6:7 (2:7), 4:6, 6:2, 6:6 (8:7) теннисист из-за повреждения попросил медицинский тайм-аут. Хуберту оказывали помощь прямо на корте, так как он не мог дойти до своей скамейки.

Неделю назад поляк перенёс небольшую операцию на колене.