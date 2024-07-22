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Мирра Андреева и Софья Лансере легко вышли во второй круг парного турнира в Яссах

Мирра Андреева и Софья Лансере легко вышли во второй круг парного турнира в Яссах
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Российские теннисистки Мирра Андреева и Софья Лансере легко вышли во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Яссах (Румыния) в парном разряде. Они обыграли словенку Далилу Якупович и представительницу Нидерландов Бибиан Схофс со счётом 6:0, 6:3.

Матч продолжался 1 час 1 минуту. На счету Андреевой и Лансере одна подача навылет, две двойные ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из девяти. У их соперниц не было ни одного эйса и ни одной двойной ошибки, Якупович и Схофс реализовали два брейк-пойнта из четырёх.

Во втором круге 17-летняя Мирра и 23-летняя Софья сыграют с победительницами матча Анна Данилина (Казахстан)/Ирина Хромачёва (Россия) – Амина Аншба (Россия)/Анастасия Децюк (Чехия).

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