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Григор Димитров снялся с турнира ATP-500 в Вашингтоне из-за травмы

Григор Димитров снялся с турнира ATP-500 в Вашингтоне из-за травмы
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10-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров снялся с турнира категории ATP-500, который пройдёт с 29 июля по 4 августа в Вашингтоне (США), из-за травмы, полученной на Уимблдоне.

Напомним, в четвёртом круге турнира Димитров (10) встречался с чемпионом US Open — 2021 россиянином Даниилом Медведевым (5). Григор снялся с матча при счёте 5:3 в пользу Даниила в первом сете.

Позднее Димитров сообщил, что у него надрыв отводящей мышцы левой ноги, из-за которого понадобится небольшой перерыв на реабилитацию.

На турнире в Вашингтоне из россиян сыграют 22-я ракетка мира Карен Хачанов и Аслан Карацев (99-й в рейтинге ATP). После снятия Димитрова первым сеяным турнира станет американец Бен Шелтон.

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