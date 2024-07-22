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Артюр Фис заменит Хуркача в списке сеяных теннисистов на Олимпиаде в Париже

Артюр Фис заменит Хуркача в списке сеяных теннисистов на Олимпиаде в Париже
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20-я ракетка мира представитель Франции Артюр Фис будет сеяным теннисистом на Олимпиаде в Париже.

Это случилось из-за снятия с турнира из-за травмы колена ещё одного сеяного игрока, седьмой ракетки мира, польского теннисиста Хуберта Хуркача. Напомним, на прошлой неделе поляк перенёс небольшую операцию на колене, после которой не успел реабилитироваться.

Вчера, 21 июля, Артюр Фис одержал победу в финале турнира категории ATP-500 в Гамбурге в матче с представителем Германии Александром Зверевым — 6:3, 3:6, 7:6 (1).

Для француза это вторая победа на турнирах серии ATP. Она позволила ему добиться карьерного максимума в рейтинге. Он впервые занял место в топ-20.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Некоторые российские спортсмены были допущены до участия в соревнованиях в нейтральном статусе.

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