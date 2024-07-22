Энди Маррей провёл первую тренировку в Париже перед стартом ОИ-2024

Двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей провёл первую тренировку в Париже перед началом Олимпийских игр. Об этом сообщил журналист Тумаини Карайол в своём аккаунте в Х (ранее Twitter).

Он также поделился фотографией Маррея и Даниэля Эванса, они сыграют вместе на Олимпиаде в парном разряде. Журналист также отметил, что Энди выглядит «определённо подвижнее», чем две недели назад на Уимблдоне-2024.

Эванс и Маррей Фото: x.com/tumcarayol

С большой долей вероятности Олимпиада в Париже станет последним турниром в карьере трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема». Маррей сыграет не только в парном разряде, но и в одиночном.

Олимпийский теннисный турнир пройдёт на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» с 27 июля по 4 августа.