Бадоса назвала причину, почему снова хочет попасть в топ и выигрывать большие титулы

Испанская теннисистка Паула Бадоса объяснила, почему снова стремится попасть в топ-рейтинга и выигрывать большие титулы, несмотря на недавнюю тяжёлую травму.

«В моём случае единственное объяснение, которое я нахожу, связано с моим упрямством, с тем, что я никогда не теряю этой веры, этого желания играть в финальных раундах на больших кортах против лучших игроков мира. Вот почему я продолжаю бороться изо дня в день. Это был чрезвычайно тяжёлый год. Я уже несколько раз была в финальных раундах, я знаю, чего стоит пройти этот путь, и поэтому сейчас я тоже хочу насладиться этими радостями», — приводит слова Бадосы La Vanguardia.

Напомним, Бадоса испытывает проблемы со спиной с 2023 года, из-за чего пропускала турниры и опустилась в рейтинге. Сейчас испанка является 110-й ракеткой мира. На Уимблдоне-2024 Паула дошла до четвёртого круга, где уступила будущей полуфиналистке Донне Векич (Хорватия).